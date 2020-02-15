خاص لـ”العهد نيوز”.. علاوي أنهى التشكيلة الحكومية وسيعلنها خلال 72 ساعة

2020/02/15 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أفادت مصادر سياسية، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي أنهى تشكيل كابينته الوزارية وسيعلن عنها رسميا خلال 72 ساعة، بموعد أقصاه الثلاثاء.وأكدت المصادر لـ”العهد نيوز” ان الغالبية العظمى من الوزراء الجدد هم من الكفاءات العلمية من المقيمين خارج العراق، وجميعهم مستقلون، بجانب اثنان من ساحات التظاهر.وانه اختارهم […]

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