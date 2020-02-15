السلطات الامنية تتهم متظاهرين بأفتعال حريق في بناية كبيرة وسط بغداد

2020/02/15 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهمت قيادة عمليات بغداد يوم السبت محتجين باضرام النيران في بناية كبيرة وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، ان "مجموعة من وسط المتظاهرين أقدمت على افتعال حريق داخل إحدى البنايات المكونة من خمسة طوابق ، ضمن المنطقة المخصصة للتظاهرة والقريبة من ساحة الخلاني ببغداد" .

وكانت القوات الامنية العراقية قد اعادت مؤخرا فتح عدد من الطرق والجسور الحيوية وسط العاصمة والتي كانت قد تم اغلاقها مع بداية انطلاق الاحتجاجات في اوائل شهر اكتوبر من عام 2019.

واضاف بيان القيادة "قد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنعه من التوسع داخل طوابق البناية أو العمارات المجاورة، رغم تعرض هذه الفرق اثناء عمليات المكافحة الى مضايقات من قبل اشخاص هناك، مما اضطرها الى الاستعانة بالأجهزة الأمنية لتأمينها."

ومن بين المناطق التي اعادت القوت فتحها ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير مركز الاحتجاجات في بغداد.

وتابعت القيادة في بيانها انه "قد أسفر الحادث عن خسائر مادية جسيمة في المخازن داخل هذه البناية".

وكانت مديرية الدفاع المدني قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن اندلاع حريق داخل بناية تجارية في منطقة ساحة الخلاني، وقد عملت 10 فرق اطفاء على اخماده.

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