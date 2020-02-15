عراقيون يخترقون الحساب الرسمي لبرشلونة في تويتر ويكتبون عددا من التغريدات

2020/02/15 | 21:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرضت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الاسباني، الناطقة بالعربية، للاختراق من قبل مجموعة تطلق على نفسها فريق اورماين.ونشرت المخترقون تغريدات عديدة فور تمكنها من اختراق الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الاسباني الموثقة بالعلامة الزرقاء.وتبدو من اللهجة المستخدمة للفريق الهكر، بأنهم عراقيين، فيما غرد الفريق المخترق، بسخرية مطالب المتابعين بتشجيع ريال مدريد.وتملك […]

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