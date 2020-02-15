حسنين عبيد: هدفي حصد المراكز المتقدمة

2020/02/15 | 21:36 - المصدر: الصباح

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بغداد/ حيدر كاظم

يشارك لاعب منتخبنا الوطني للسكواش حسنين عبيد في بطولة الاسكندرية المفتوحة للمحترفين، التي تنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، مؤكدا سعيه لتحقيق نتائج جيدة والمنافسة على المراكز المتقدمة في المسابقة.

وقال عبيد في اتصال هاتفي من مدينة الاسكندرية المصرية مع "الصباح الرياضي": انه في اتم الجاهزية للمشاركة في بطولة الاسكندرية المفتوحة للمحترفين، التي تعد في غاية الاهمية من ناحية التصنيف وزيادة التنقيط، مبينا انها ستشهد مشاركة 32 لاعبا من مختلف دول العالم.

واشار الى ان تحضيراته متواصلة ضمن معسكره التدريبي المقام في مصر حاليا، الذي رفع من جاهزيته الفنية والبدنية قبل الاستحقاق الخارجي، مضيفا انه يعتز بمشاركته في المسابقة المقبلة كونه العراقي الوحيد الذي سينافس ابطال العالم.

واوضح عبيد ان مشاركته لن تكون رمزية بل سيبذل قصارى جهده، من اجل تحقيق نتائج جيدة والمنافسة على المراكز المتقدمة، مشيدا بدعم اتحاد اللعبة الذي يقدم جميع التسهيلات بغية انجاح مهمته خصوصا والنهوض بواقع رياضة السكواش وتطويرها عموما.

ويعد عبيد من ابرز لاعبي المنتخب الوطني اذ شارك في بطولات دولية متعددة ونال مراكز متقدمة، اسهمت في تعزيز سمعة اللعبة خارجيا.

يذكر ان لعبة السكواش التي ظهرت في انكلترا بالقرن التاسع عشر، تمارس في ملعب مغلق من 4 جدران، يتم استخدام المضرب والكرة المطاطية من قبل اللاعبين، وتستلزم جهدا ومهارة فائقتين لصد الكرة بعد ارتدادها.

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