طائرة غاز الجنوب تدعم صفوفها بمحترفين

2020/02/15 | 21:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عباس هندي

يغادر وفد نادي غاز الجنوب بالكرة الطائرة اليوم الاحد الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في بطولة الاندية العربية التي ستنطلق منافساتها في 19 من شباط الحالي ولغاية 28 منه .

وقال مدرب الفريق علاء خلف لـ "الصباح": ان وفد الفريق سيغادر اليوم من اجل خوض مباراتين تجريبيتين مع طلائع الجيش المصري وسموحة تحضيرا لمواجهة السلام العماني في التاسع عشر من الشهر الحالي في مستهل مشواره ثم يواجه اصحاب الدار نادي الزمالك في ثاني المواجهات في المجموعة الثالثة التي تضم " غاز الجنوب والسلام العماني والزمالك المصري ووادي موسى الاردني وبني ياس العماني " .

واضاف ان فريقنا دعم صفوفه بالتعاقد مع لاعبين اثنين من الدومينيكان والبرازيل في مركز " ضارب 4 " اسوة بجميع المشاركين في البطولة التي يجوز لها التعاقد مع محترفين .

وبين خلف ان غاز الجنوب على أتم الاستعداد لاجتياز دوري المجموعات على الرغم من صعوبة المهمة، الا ان فريقنا متمرس في البطولات العربية والقارية وعادة ما يكون رقما صعبا في المحافل الخارجية ونطمح ان نكسب احدى البطاقتين لبلوغ الادوار المتقدمة في البطولة .

واشار خلف الى اننا كملاك تدريبي لدينا المعلومات الوافية عن الفرق الموجودة في مجموعتنا وشخصنا بشكل كبير مواطن القوة الضعف وسنعمل على ابطال مفعول القوة فيها واستغلال نقاط الضعف للخروج بنتائج مميزة ونرفع اسم العراق عاليا في المحافل العربية .



يذكر ان فريق البيشمركة سيكون حاضرا في البطولة وسيتواجد في المجموعة الرابعة الى جانب "سنجل الفلسطيني وكاظمة الكويتي والاهلي السعودي والشعلة اليمني" .

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