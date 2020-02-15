الدفاع المدني يخمد حريق اندلع بمقر الشركة الماليزية شرق الناصرية

2020/02/15 | 21:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اخماد حريق اندلع بمقر الشركة الماليزية شرق الناصرية.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تعرض مساء اليوم السبت 15 شباط الجاري مقر الشركة الماليزية الواقعة على طريق قضاء الجبايش قرب تقاطع الاصلاح والتي تعمل على انشاء طريق سيد دخيل _ جبايش الى حادث حريق التهمت النار خلال الحادث ( 12 ) كرفان كانت تستخدم للإدارة و دار استراحة".

واضافت على "الفور توجهت مفارز الدفاع المدني وضابط خفر مركز الشرطة المختص الى محل الحادث وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع اصابات بشرية ومن خلال الكشف الفني لخبراء الدفاع المدني تبين ان السبب تماس كهربائي"

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