ضبط 402 قرص مخدر بحوزة احد المروجين في قضاء سوق الشيوخ

2020/02/15 | 21:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرفي سيدتي على مدى أهمية الفازلين لصحة

متابعة/ الغد برس:

يعد الفازلين من المرطبات المعروفة وذات الاستخدامات المتنوعة، إلّا أن البعض يجهل فوائده العديدة للشعر وأهميّته في الحفاظ على جاذبيته وجماله، فإذا كنت مهتمّة باكتشاف أبرز خصائص الفازلين وفوائده المختلفة لشعرك، ركّزي على هذ

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