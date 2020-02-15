الشابندر: علاوي يحرض الكرد ضد الحكومة الانتقالية

2020/02/15 | 21:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتهم السياسي المستقل، عزت الشابندر، اليوم السبت، زعيم المنبر العراقي اياد علاوي بـ"التحريض" على حكومة ابن عمه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وكتب الشابندر على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "دكتور (والله ما ادري) -في إشارة لجملة اشتهر بها اياد علاوي في لقاءاته التلفزيونية- وفي زيارة مفاجئة الى اربيل اليوم لتحريض القادة الكرد والزعيم بارزاني ضد تكليف بن عمه لتشكيل الحكومة الانتقالية".

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