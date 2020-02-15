2020/02/15 | 21:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةلجأت السلطات في كوريا الشمالية إلى إجراء غاية في الغرابة والوحشية في الوقت نفسه، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان مسؤولاً تجارياً ذهب إلى حمام عمومي بينما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي للاشتباه بأنه مصاب بفيروس كورونا، فما كان من السلطات إلا أن ألقت القبض عليه وأُطلقت عليه الرصاص مباشرة لمخاطرته بنشر العدوى.وأشارت إلى أنه سبق وأن وضع المسؤول التجاري في العزل بعد عودته من رحلة إلى الصين.ولم يتم تأكيد إصابات بفيروس كورونا في كوريا الشمالية بعد من قبل المسؤولين، كما لم يتم الإبلاغ عنها إلا في النسخة الإنكليزية لصحيفة كوريا الجنوبية "جونغ أنغ إيلبو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تكافح فيروس كورونا بـ"إعدام" المصابين به) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تكافح فيروس كورونا بـ"إعدام" المصابين به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).