2020/02/15 | 21:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحضور ممثلي الاطراف السياسية، والناشطين والمثقفين وشخصيات السليمانية، اليوم السبت، وبمبادرة من لجنة الحرية لاوجلان، بدأت تظاهرة من الشارع الرئيس سالم الى امام باخي كشتي (الحديقة العامة) بحضور عدد كبير من المواطنين.

وتهدف التظاهرة لادانة ذكرى "الهجوم الدولي" على اوجلان، والمطالبة بتحريره، وجرت قراءة بيان للرأي العام.

يذكر انه قبل 15 عاما وفي مثل هذا اليوم 15 شباط من عام 1999 تم القاء القبض على زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله اوجلان من قبل عدد من الجهات الدولية في العاصمة الكينية نايروبي، وجرى تسليمه الى تركيا حيث حكم عليه بالاعدام ومن ثم تم تخفيف الحكم الى السجن المؤبد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة في السليمانية للمطالبة بتحرير اوجلان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة في السليمانية للمطالبة بتحرير اوجلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).