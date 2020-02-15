2020/02/15 | 21:41 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن جهاز مكافحة الارهاب في العراق ، السبت، عن مقتل 10 ارهابيين بعملية انزال جوي في حمرين....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : مقتل 10 ارهابيين بانزال جوي في منطقة حمرين العراقية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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