بالصور : مقتل 10 ارهابيين بانزال جوي في منطقة حمرين العراقية 

2020/02/15 | 21:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الارهاب في العراق ، السبت، عن مقتل 10 ارهابيين بعملية انزال جوي في حمرين....

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