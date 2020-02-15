رفع الحجر عن العراقيين العائدين من الصين

2020/02/15 | 21:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة بغداد اليوم السبت، سلامة العراقيين العائدين من مدينة ووهان الصينية الموبوءة بـ"كورونا"، وانتهاء فترة الحجر التي أخضعوا لها فور عودتهم ...

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