مسرور بارزاني: ترشيح الوزراء الكورد يجب أن يتم عبر مؤسسات كوردستان

2020/02/15 | 21:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه وزير الخارجية العراقي

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