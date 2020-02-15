2020/02/15 | 21:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدور الأول: اربيل x الحدود ( ملعب فرانسو حريري ) الثلاثاء 18 شباط 14:30

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