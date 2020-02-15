2020/02/15 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رغم تأكيد مقربين من رئيس الوزراء المكلف بأن ما يتم تناقله من اسماء كمرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة غير صحيح، الا أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم عدد من الاسماء التي قيل انها ستتسلم الحقائب الوزارية في تشكيلة علاوي.واشارت التسريبات المزعومة عن التشكيلة الوزارية الى ترشيح الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى حقيبة الداخلية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريبات عن اسماء مرشحين لحقائب وزارية في حكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريبات عن اسماء مرشحين لحقائب وزارية في حكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).