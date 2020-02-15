2020/02/15 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم السبت، إطلاق دراسة معمقة لإستثمار البيوت الثقافية التابعة للوزارة في عموم البلاد، مشيرا الى أنها تعاني من الاهمال بسبب ضعف الإهتمام بقيمتها التراثية.وقال الحمداني في تصريح صحفي ” تم تشكيل لجنة وزارية ضمت ممثلين عن دوائر هيئة الاثار والتراث والعلاقات الثقافية العامة والقانونية للنظر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمداني يوجه بإستثمار البيوت التراثية وتحويلها إلى ملتقيات و متاحف ثقافية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمداني يوجه بإستثمار البيوت التراثية وتحويلها إلى ملتقيات و متاحف ثقافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).