2020/02/15 | 21:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، السبت، عن المباشرة بتأهيل ساحة الخلاني وسط العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “ملاكات امانة بغداد تباشر بتأهيل وصيانة ساحة الخلاني والنصب الخاص بالساحة والذي يمثل (البيت والشناشيل البغدادية) واعمال اخرى مختلفة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن المباشرة بتأهيل ساحة الخلاني وسط العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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