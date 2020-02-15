2020/02/15 | 21:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ذي قار: تماس كهربائي يتسبب بحرق مقر الشركة الماليزية شرق الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار: تماس كهربائي يتسبب بحرق مقر الشركة الماليزية شرق الناصرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار: تماس كهربائي يتسبب بحرق مقر الشركة الماليزية شرق الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).