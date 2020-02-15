كاظم الساهر يأمل بتكرار انجاز كأس آسيا 2007 ويكشف عن لاعبه المفضل

2020/02/15 | 21:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب النجم العراقي كاظم الساهر، عن امله في ان يكرر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، انجاز التتويج بكأس آسيا 2007، فيما كشف عن لاعبه المفضل.وقال الساهر في تصريح لبرنامج “صوت الملاعب” على قاة “ام بي سي” وتابعته وكالة صدى، إنه “اتمنى ان يكرر اسود الرافدين التتويج ب‍كأس آسيا كما فعلوا في 2007، فالعراق يمتلك

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