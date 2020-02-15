قيادة عمليات بغداد: مجموعة افتعلت حريقا داخل احدى البنايات في الخلاني

2020/02/15 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بيانا بشان الحريق الذي نشب في احدى البنايات القريبة من ساحة الخلاني وسط بغداد .وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “مجموعة من وسط المتظاهرين اقدمت على افتعال حريق داخل إحدى البنايات المكونة من خمسة طوابق ، ضمن المنطقة المخصصة للتظاهرة والقريبة من […]

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