شاهد: أهم 5 أعمال كوميدية مصرية ستعرض خلال شهر رمضان المقبل

2020/02/15 | 22:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف الستار حتى الان، عن 5 أعمال كوميدية للتلفزيون المصري المحضرة للعرض خلال شهر رمضان الذي يحل في اواخر شهر نيسان القادم.ووبحسب تقرير لبوابة اخبار اليوم المصرية تابعته “يس عراق”، فإن “اعداد المسلسلات الكوميدية المعلن عنها حتى الان شهدت تراجعا كبيرا.ورصد التقرير أهم 5 أعمال كوميدية المقرر طرحها خلال الماراثون […]

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