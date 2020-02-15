هيتيرا تقدم كاميرا في إم 780 القابلة للإرتداء بتقنية التطور طويل الأمد إل تي إي

2020/02/15 | 22:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مع تزايد الحاجة الدائمة للشفافية في مجال إنفاذ القانون، يتم استخدام الكاميرات القابلة للإرتداء على نطاق واسع في صفوف وكالات إنفاذ القانون مما قد يؤدي إلى تحسين المساءلة بين عناصر الشرطة والمواطنين.في الواقع، ومن خلال مساهمتها بالكشف عن التصرفات السيئة أو الجيدة على حد سواء، تشكّل الكاميرات القابلة للإرتداء رادعاً قوياً ضد إساءة استخدام […]

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