مناشدة مستعجلة (2) الى معالي وزيرة التربية الدكتورة سهى خليل العلي بك

2020/02/15 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب سيادة الوزيرة..إني الكاتب والاعلامي المخضرم ( حامد شهاب) ، أود اطلاع معاليكم بأن إبنتي (عذراء حامد شهاب) خريجة معهد معلمات المنصور/ بغداد منذ عام 2010 ومعدلها 86 % واختصاصها لغة عربية واجتماعيات ومتزوجة ولها طفلان تسكن الدورة ميكانيك (بالإيجار) ، تتقدم منذ عشر سنوات، على المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية / البياع ، […]

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