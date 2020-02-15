دوري الكرة الممتاز يرى النور اليوم

2020/02/15 | 22:08 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

يرى دوري الكرة الممتاز النور اليوم الأحد بالية جديدة تم اعتمادها مؤخرا بعد شد وجذب استمرا طويلا بين الأندية المشاركة، وبينما يترقب الجمهور الرياضي بدء المنافسات للاستمتاع بروعة المباريات وتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للفرق، برزت إلى الواجهة وبقوة بعض الأنباء التي تحدثت عن وجود أياد خفية تعمل لالغاء مسابقة الموسم الحالي، فضلا عن نية بعض الأندية الانسحاب.

وستتجه أنظار عشاق اللعبة اليوم نحو ملعب الشعب الدولي الذي يستضيف القمة الجماهيرية المرتقبة بين الطلبة والزوراء صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، وسيحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث من اجل دخول دائرة التنافس مبكرا على نيل درع المسابقة.

وتبرز اليوم أيضا مواجهتا أمانة بغداد ونفط الوسط في ملعب الأول، بينما يستقبل النجف في ملعبه وبين أنصاره الصناعات الكهربائية، وسيكون القاسم المشترك للأندية محاولة الفوز وعدم التفريط بالنقاط لكون الآلية الجديدة للمسابقة يصعب معها التعويض ولا تقبل الا بتحقيق النتائج الإيجابية بالنسبة للفرق الراغبة في التنافس على حصد اللقب.



ومع ترقب جماهيرنا الكروية انطلاق المسابقة بعد توقفها فترة تزيد عن الأربعة أشهر بسبب التظاهرات التي تشهدها بعض مدن البلاد، تبرز بين لحظة وأخرى أنباء تتعلق بنية القائمين على اللعبة إلغاء المسابقة لاسباب مختلفة منها ان الآلية الجديدة تفتقر لعامل التنافس لاسيما بعد قرار الغاء الهبوط، فضلا عن عدم تخصيص مكافآت تشجيعية محفزة لاصحاب المراكز الأولى.

وللوقوف عند حقيقة هذه الأنباء أجرت "الصباح" اتصالات مع الجهات ذات العلاقة في لجنة المسابقات المسؤولة عن تمشية أمور الدوري، التي أكدت بدورها عدم وجود أية نية لإلغاء الدوري لكون هذا الأمر تترتب عليه آثار سلبية وخيمة على مسيرة الكرة العراقية في المحافل القارية.



تجدر الإشارة الى ان مسابقة الدوري للموسم الحالي شهدت مشاركة خمسة عشر فريقا، وستقام المباريات بطريقة الدوري العام من مرحلة واحدة.

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