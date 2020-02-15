أحمد يشكو هجرة اللاعبين.. ونعمة يقر بصعوبة المواجهة

2020/02/15 | 22:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف/ نبيل الزبيدي

يحتضن ملعب النجف اليوم لقاء اصحاب الارض مع الضيف القادم من بغداد الصناعات الكهربائية في الساعة الثانية والنصف ظهرا بانطلاق الجولة الاولى من الدوري الممتاز بكرة القدم.

(الصباح الرياضي) التقت مدربي الفريقين واستطلعت اراءهما بشأن لقاء اليوم والبداية كانت مع مدرب النجف حسن احمد الذي قال: ان 60 % من اللاعبين هجروا الفريق بسبب الامور المالية وعدم تسلم مستحقاتهم فضلا عن تقديم عدد آخر اعتذارهم لادارة النادي ولكن تم حل هذه الامور قبل يومين من انطلاق منافسات الدوري، مبينا ان ابرز اللاعبين الذين غادروا عصام ياسين ومرتجى عادل ناصر وكنا نعول على وصول المحترف الكاميروني كانو ولكن بسبب تأشيرة السفر (الفيزا) لم يتمكن من مواكبة المباريات والاستفادة من خدماته، منوها بانه رغم كل هذه المعوقات التي اثرت في اغلب الاندية لكنه يحرص على تقديم مستوى جيد بسبب عدم وجود ضغوطات ادارية ونفسية ومخاوف الهبوط الى مصاف دوري الدرجة الاولى.

وأضاف احمد: لقد شهد مطلع الشهر الحالي تكثيف الوحدات التدريبية واقامة عدد من المباريات الودية المتمثلة بالفوز على نفط الوسط بثلاثة اهداف مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم في ملعبنا وكذلك اللعب مباراتين مع فريق الكفل وهو من ضمن اندية الدرجة الاولى ومباراة مع رديف النجف، موضحا ان القرعة لم تخدمنا بالشكل الصحيح لاننا سنواجه الفرق الجماهيرية جميعها خارج ملعبنا وهذا الحال ينطبق على عدد من الاندية إذ لم تكن القرعة عادلة مع البعض.

وفي ختام حديثه كشف مدرب النجف عن انه يمتلك فكرة عن الصناعات الكهربائية وان التكهن بالنتيجة صعب حسب متغيرات المباراة وسوف تكون الندية واضحة لتقارب المستوى.

من جانبه شدد مدرب الصناعات الكهربائية عادل نعمة على ضرورة العودة الى بغداد بنقاط المباراة الثلاث من اجل المنافسة مبكرا على مركز متقدم في الترتيب وان الفوز يعطي حافزا ايجابيا للاعبين للظهور بمستوى جيد في الادوار المقبلة لاسيما ان المباريات التجريبية التي خاضها الفريق والاستقرار في اسلوب اللعب تؤكد قدرتنا على تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم بالرغم من ان النجف دائما ما يحرج الفرق عندما يلعب في ارضه وبين جمهوره.

واضاف نعمة ان الوفد وصل امس وتم اجراء وحدة تدريبية خفيفة للاعبين وتحضيرهم فنيا وبدنيا من اجل تقديم مباراة جيدة وتطبيق الواجبات بالشكل الصحيح واستغلال اخطاء المقابل .

وفي ختام حديثه اكد نعمة ان جميع المباريات مهمة ويجب على اللاعبين التركيز لانه يصعب التعويض لاسيما ان القرعة اوقعتنا في بداية الدوري مع اندية القوة الجوية والطلبة واربيل التي لها مكانتها في المنافسات وهدفنا هو ترك بصمة ايجابية في الموسم الحالي.

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