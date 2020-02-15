مصادفة «مصرفية» أفضت إلى الاعتداء على زبيب!

2020/02/15 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حازم الأمين * ما الذي يمنع بلطجياً يسطو على ودائع الناس، من أن يمارس بلطجة موازية عبر إرسال عصابة تعتدي على مواطن وعلى صحافي؟ وحدها المصادفة قضت بأن يتم الاعتداء على زميلنا محمد زبيب بعد ندوة تحدث فيها عن دور المصارف في السطو على ودائع اللبنانيين.ووحدها المصادفة قضت أيضاً بأن يتم الاعتداء على ربيع ...

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