العزلة البيولوجية: هل يؤثر «كورونا» على الدور العالمي للصين؟

2020/02/15 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشانج تينج تينج* أثار الانتشار واسع النطاق لفيروس كورونا في الصين، وانتقاله إلى عدد كبير من دول العالم، جدلًا بشأن تأثيرات هذه «الأزمة البيولوجية» على الدور العالمي للصين، إذ يأتي تفشي الفيروس في خضم سعي بكين لتعزيز دورها العالمي من خلال مشروع «الحزام والطريق»، وتطوير قدراتها العسكرية، والسعي لإعادة هيكلة النظام الدولي تدريجيًّا ليستوعب الصعود ...

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