اليوم.. ثلاث مباريات في افتتاح دوري الكرة الممتاز

2020/02/15 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديربي الزوراء والطلبة في ملعب الشعب بغداد ـ الصباح الجديد: ينطلق دوري الكرة الممتاز اليوم الاحد باقامة 3 مباريات من الجولة الاولى، اذا يشهد ملعب الشعب الدولي اقامة مباراة ديربي بين الزوراء والطلبة في الساعة الرابعة والنصف مساءً، في حين تقام مباراة امانة بغداد ونفط الوسط في ملعب الأول في الساعة الثانية والنصف من بعد ...

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