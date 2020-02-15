الساعدي يرفض استيزاره في الكابينة الحكومية المقبلة

2020/02/15 | 22:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفى مصدر مقرب من الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وجود اسم الاخير ضمن قائمة اسماء الكابينة الوزارية الجديدة.وقال في تصريح تناقلته وسائل اعلام محلية ان "الساعدي رفض استيزاره في اي وزارة في الكابينة الوزارية المقبلة ".ونفى وجود اسمه ضمن قائمة الكابينة الوزارية.وكانت تسريبات اشارت الى تسمية الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وزيرا للداخلية.

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