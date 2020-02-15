نائب: وزراء علاوي تم تبنيهم من الكتل السياسية تحت يافطة (المستقلين)

2020/02/15 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال النائب هوشيار عبدالله ان الكابينة الحكومية لمحمد توفيق علاوي هي استمرار لمبدأ المحاصصة السائد في الحكومات السابقة، مبيناً ان اختيار وزراء تم تبنيهم من قبل الكتل السياسية الكبيرة تحت يافطة (المستقلين) هو ضحك على الشعب العراقي .واشار عبد الله الى:” ان التظاهرات الحاشدة التي خرجت منذ الأول من تشرين الأول في العام الماضي […]

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