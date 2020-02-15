شرطة ذي قار: تماس كهربائي يتسبب بحريق داخل شركة ماليزية شرقي المحافظة

2020/02/15 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت، عن اندلاع حريق داخل مقر الشركة الماليزية شرق مدينة الناصرية بسبب تماس كهربائي.وذكرت القيادة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مقر الشركة الماليزية الواقعة على طريق قضاء الجبايش قرب تقاطع الاصلاح والتي تعمل على انشاء طريق سيد دخيل _ جبايش تعرضت الى حادث حريق التهمت النار […]

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