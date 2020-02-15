30 نجما عربيا في الامارات لتسجيل اوبريت صناع الأمل (بالصور)

2020/02/15 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..احتضنت استديوهات ساوند أند ميديا برودكشن للمطرب والملحن فايز السعيد، تسجيل إحداث الملحمة الغنائية التي يشارك بها 30 نجما عربيا بالإضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من مشاهير السوشيال ميديا، والعديد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية من مختلف الفئات في اوبريت ” صناع الامل ” من الحان وإشراف ريد وان .ويحمل الأوبريت الذي يأتي متزامناً […]

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