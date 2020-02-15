الصالحي: علاوي سيعلن الكابينة الحكومية بغض النظر عن رؤية الأحزاب

2020/02/15 | 22:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، عن أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيعلن الكابينة بغض النظر عن رؤية الأحزاب.وقال الصالحي في بيان، إن الكابينة تحتوي على خمسة وزراء من النساء، مبينا أن بعض الاحزاب الشيعية … Readmore

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