الضاري: هناك جهات متنفذة بالشأن السياسي العراقي تبحث عن حصصها في الحكومة الجديدة

2020/02/15 | 22:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو: قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، خلال لقاء له في العاصمة الروسية موسكو، إن هناك جهات متنفذة بالشأن السياسي العراقي تبحث عن حصصها في الحكومة الجديدة.وأشار إلى ان تمرير محمد توفيق علاوي لكابينته سيكون اما … Readmore

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