الاستخبارات العسكرية تضبط حزاما ناسفا بقضاء القائم شمالي نهر الفرات

2020/02/15 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن ضبط حزام ناسف شمالي نهر الفرات بالقائم.وذكرت المديرية في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٠ من الوصول الى مخبأ للاحزمة الناسفة والمواد المتفجرة في ناحية الرمانة شمالي […]

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