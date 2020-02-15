اعلان أول وفاة جراء كورونا المستجدّ في فرنسا

2020/02/15 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت فرنسا عن أول وفاة يتسبب بها فيروس كورونا الجديد (19-covid) على أراضيها، لتكون أيضا أول حالة وفاة جراء هذا الفيروس القاتل خارج القارة الآسيوية.وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان اليوم السبت إن مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد قد توفي جراء “التهاب رئوي تسبب به فيروس كورونا”.وقالت أيضا إن المريض، وهو سائح […]

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