قيادي في المجلس الأعلى يحذر: الخطر قادم من محورين لاستهداف

2020/02/15 | 22:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، باقر الزبيدي، السبت، من خطر يهدد ثلاث مدن “مقدسة”، داعياً إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتجنب “الفتنة”.وكتب الزبيدي في تدوينة “سبق وإن حذرنا من […]

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