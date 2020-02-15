الصحة العالمية: لا يمكن التنبؤ بالمكان القادم لانتشار كورونا

2020/02/15 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم السبت، إن “تفشي كورونا ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد أين سينتشر الفيروس”.وذكر تيدروس، في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أن “الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته ولكنه ما زال يشعر بقلق من […]

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