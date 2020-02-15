مرور كربلاء  تدقق بملكية السيارات في صحراء النخيب

2020/02/15 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) /علي النصر الله/ ..شاركت مديرية مرور كربلاء، السبت، في عمليات تفتيش وتدقيق عائدات ملكيات السيارات في منطقة النخيب الحدودي مع محافظتي كربلاء والانبار بالتعاون مع قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مرور كربلاء شاركت في عمليات استباقية امنية في […]

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