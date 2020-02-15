برشلونة يفوز على خيتافي ويواصل ضغطه على النادي الملكي

2020/02/15 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز برشلونة 2-1 على خيتافي ثالث الترتيب ليواصل الضغط على ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.ومنح أنطوان جريزمان التقدم بهدف لبرشلونة في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة سحرية من ليونيل ميسي وأضاف سيرجي روبرتو الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق.وقلص خيتافي الفارق عن طريق تسديدة قوية من […]

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