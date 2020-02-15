ناشط مدني في المثنى: شقيق المحافظ هددني بسبب منشور في الفيسبوك

2020/02/15 | 22:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الناشط المدني في محافظة المثنى، ايهم النعيمي، اليوم السبت، انه تلقى تهديدا هاتفيا من شقيق المحافظ امجد منفي.

وقال النعيمي لـ"الغد برس"، ان " شقيق المحافظ احمد منفي جودة المدعو امجد منفي (متعهد التغذية في دائرة صحة المثنى) هددني باتصال هاتفي بعبارة (احنا نعرف شغلنا وياك) "، لافتا الى ان " الموضوع يعود الى منشور سابق نشرته المحافظ بسبب حريق مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة".

وبين انه " يوم غد الاحد سيتوجه الى محكمة تحقيق المثنى لتقديم شكوى بسبب تعرضه للتهديد من اقرباء المحافظ".

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