شاهد..منشق عن الصدر : الاحزاب الدينية ماعندها غير سالفة الاعراض

2020/02/15 | 22:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار قال الشيخ اسعد الناصري، الذي اعلن انشقاقه عن التيار الصدري ،ان الاحزاب الدينية " ماعدهم غير سالفة ، الاعراض والشتم و DNN ، ضد كل من ينتقدهم او يحتج ضد الفساد الذي استشرى بتوليهم ادارة البلاد" .وكان نواب عن هذه الاحزاب وزعماء سياسيين ساقوا مغالطات كبيرة في تصريحاتهم الخاصة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وقالوا انها مشروع للانحلال واشاعة الفسق والمخدرات ،فضلا عن سوق اتهامات تفيد بانها مسعى لانحلال المجتمع.

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