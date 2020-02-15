السامرائي: استغلال التمثيل المكوناتي بالحكومة لتحقيق مصالح شخصية مرفوض ويضر بوحدة الوطن

2020/02/15 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس حزب المسار المدني النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي ، السبت 15 شباط 2020 ، رفضه استغلال التمثيل المكوناتي بالتشكيلة الوزارية المقبلة لتحقيق مصالح شخصية.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها ( بغداد اليوم) إن "‏تحقيق الإصلاح وتلبية مطالب الشعب تستحق أن ندعم التشكيلة الوزارية التي تحقق هذه الأهداف، وأن تأخذ فرصتها باختيار الطريق المناسب لضمان التمثيل العادل بما يخدم جميع أبناء الشعب".

وأضاف "أما استغلال "التمثيل" لتحقيق منافع شخصية فهو مرفوض، لأنه يضر بوحدة الوطن واستقراره ،الوطن أولاً".

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب في البرلمان الحالي والوزير السابق، عضو تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، السبت 15 شباط 2020، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي ترك وحده في مواجهة ما افرزته التظاهرات من تداعيات ، فيما اشار الى ان على رئيس الوزراء

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن دولة القانون منصور البعيجي، السبت (15 شباط 2020)، ان تمرير حكومة محمد توفيق علاوي في البرلمان يتوقف على تنفيذه ’’مطالب تعجيزية’’.

وقال البعيجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تمرير كا

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، السبت (15 شباط 2020)، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مرشح من قبل المتظاهرين، لافتا الى أن ترشيح شخصية اخرى يدل على ان ساحات الاحتجاج لا تمتلك موقفا ثابتا.

وقال ال

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