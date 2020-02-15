الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط حزام ناسف شمالي الفرات

2020/02/15 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، ضبط حزام ناسف شمالي نهر الفرات بالقائم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٠ من الوصول الى مخبأ للاحزمة الناسفة والمواد المتفجرة في ناحية الرمانة شمالي نهر الفرات بالقائم".

واضافت انه "تم ضبط بداخله حزاما ناسفا و ٥ كغم من مادة ال C4 وهي من مخلفات داعش الارهابي"، لافتة الى انها "تكفلت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار".

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بياناً بخصوص حادث الحريق الذي نشب في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وجاء في البيان الذي أصدرته القيادة، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "أقدمت مجموعة من وسط المتظاهرين على افتعال حر

بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، السبت (15 شباط 2020)، إن اغلب من هاجموا القوات الأمنية قرب ساحات التظاهر من المحكومين وأصحاب السوابق.

وذكر المحنا في تصريح صحفي، أن "اغلب الذين قبضت عليهم القوات الامنية قرب

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق هائل داخل كرفانات شركة تنفذ مشروع الممر الثاني لطريق الموت في ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقا هائلا التهم كرفانات الشركة الماليزية والتي تعمل لانشاء ا

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