2020/02/15 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فاز برشلونة 2-1 على خيتافي ثالث الترتيب ليواصل الضغط على ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

ومنح أنطوان جريزمان التقدم بهدف لبرشلونة في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة سحرية من ليونيل ميسي وأضاف سيرجي روبرتو الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق.

وقلص خيتافي الفارق عن طريق تسديدة قوية من أنخيل رودريجيز في الدقيقة 66 وكان الفريق الزائر قريبا من إدراك التعادل لولا تألق الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.

وبات رصيد برشلونة 52 نقطة ويتأخر بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يستضيف سيلتا فيجو يوم الأحد.



وبقي خيتافي ثالثا وله 42 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يواصل الضغط على الريال بعد موقعة خيتافي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يواصل الضغط على الريال بعد موقعة خيتافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).