إيفانكا ترامب تصل الإمارات للمشاركة في منتدى المرأة العالمي

2020/02/15 | 22:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) – بدأت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مستشاريه زيارة للإمارات يوم السبت حيث من المقرر أن تلقي كلمة خلال مؤتمر لتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال هذا الأسبوع.وستلقي إيفانكا كلمتها أمام منتدى المرأة العالمي … Readmore

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