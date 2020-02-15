2020/02/15 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عدم مشاركة العراق بأيّ محور عسكري أو أمني في تأمين أمن الملاحة في الخليج. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع )، واطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم أكد موقف العراق خلال لقاءاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد عدم مشاركته باي محور عسكري أو أمني لتأمين أمن الملاحة في الخليج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد عدم مشاركته باي محور عسكري أو أمني لتأمين أمن الملاحة في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).