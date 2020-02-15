عمليات بغداد: مجموعة من وسط المتظاهرين اقدمت على افتعال حريق داخل إحدى البنايات قرب الخلاني

2020/02/15 | 22:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات بغداد، السبت، بياناً بخصوص حادث الحريق الذي نشب في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.وجاء في البيان الذي أصدرته القيادة، وتلقته وكالة صدى، “أقدمت مجموعة من وسط المتظاهرين على افتعال حريق داخل إحدى البنايات المكونة من خمسة طوابق، ضمن المنطقة المخصصة للتظاهرة والقريبة من ساحة الخلاني ببغداد “.وأضاف “وقد تمكنت فرق الدفاع المدني

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