مقتل متظاهر برصاص مجهولين في خيمته في بغداد

2020/02/15 | 22:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسة في وسط بغداد بمسدس كاتم للصوت عندما هاجم مجهولون خيمته، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس السبت، بينما فُقد أثر ثلاثة متظاهرين […]

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