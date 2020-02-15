2020/02/15 | 22:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية لعامين بسبب خروقات قواعد اللعب المالي النظيف أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (“يويفا”) الجمعة استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن المشاركة في المسابقات القارية […]

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